Минчан попросят равномерно распределяться из-за реконструкции станции метро «Площадь Ленина»

По информации Минского метрополитена, начата реконструкция станции метро «Площадь Ленина».

«В связи со строительством третьей линии начинается реконструкция платформы станции “Площадь Ленина”», – говорится в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.

На период реконструкции закрывать станцию не будут, однако пассажиры могут испытывать некоторые неудобства. В частности, из-за размещенных посередине платформы ограждений, гражданам нужно будет рациональнее распределяться по оставшейся площади платформы. Также нужно не забывать, что заходить за ограничительные линии категорически запрещено.

Реконструкционные работы связаны с прокладкой тоннелей для соединения двух существующих линий метро с третьей, Зеленолужской линией. Напоминаем, что в связи с прокладкой тоннелей в марте на неделю будут закрыты 6 станций метро на Автозаводской линии.

Сейчас идут завершающие работы на 4-х станциях новой линии: «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Романовская Слобода» и «Юбилейная площадь». Станции «Вокзальная» и «Юбилейная площадь» соединят Зеленолужскую линию с Автозаводской и Московской линиями.

Зеленолужская линия строится для возможности соединения северных и южных районов с центром Минска. Она будет насчитывать 14 станций. Общая протяженность линии составит 17,2 км. Открытие 3-й линии метро запланировано на 3 июля 2020 года.