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10. 01. 2020

Миллион белорусов выбрали для песни года Тиму Белорусских, Ярмоленко и Солодуху

Гала-концерт «Песня года» покажут на телеканале ОНТ 25 января. Приглашены самые яркие и любимые зрителями исполнители.

В состав участников «Песни года» вошло 36 звезд белорусской эстрады, за которых активно голосовали зрители телеканала ОНТ. Также учитывались данные по ротациям, предоставленные радиостанциями Беларуси и культурная деятельность самих исполнителей.

В концерте примут участие Алена Ланская, Леонид Ярмоленко, Александр Солодуха, Тяни-Толкай, Алексей Хлестов, Litesound, Анжелика Агурбаш, Саша Немо, Искуи Абалян, Галина Шишкова, NaviBand и многие другие. Хедлайнером был выбран популярный исполнитель – Тима Белорусских.

Гала-концерт состоится 18 января, а телеверсия выйдет в эфире телеканала ОНТ 25 января.

 

Источник: ОНТ
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