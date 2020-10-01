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10. 01. 2020

В Беларуси стартовал сбор средств на штрафы за митинги в защиту независимости

BY_Help 9 января вновь открыла сбор средств для погашения штрафов активистов в борьбе за независимость.

Такая информация появилась сегодня на сайте Еврорадио. Инициатива BY_Help уже не в первый раз проводит подобные акции: в 2017 и 2018 годах с ее помощью было погашено множество штрафов общественных активистов, а также для журналистов была закуплена новая техника взамен изъятой.

Сейчас в стране идут заседания суда по делам участников акций 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года, которых судят по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). В течение дня 9 января общая озвученная сумма составила более 15 тыс. долларов.

«Почти ежедневно выносится такое количество штрафов, что они составляют 10-15 тысяч долларов. И эти деньги падают на людей, которые выходили за независимость. Отчасти это в Минске, здесь были самые массовые акции. И тех людей, которых милиция идентифицировала, она сейчас их массово штрафует. Это будет долгий процесс»,– сказал в одном из эфиров Еврорадио Андрей Стрижак, член совета профсоюза РЭП, правозащитник «Весны» и один из инициаторов BY_Help.

Все желающие могут внести свой вклад в организацию помощи погашения штрафов. Для этого можно перечислить деньги следующим образом:

Для связи с организаторами BY_Help вы можете воспользоваться одним из предложенных способов:

 

Источник: "Вясна"
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