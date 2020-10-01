Беларусь остановила экспорт нефти, чтобы не остаться без бензина

В январе 2020 года «Белоруснефть» приняла решение о временном приостановлении экспорта нефти, добываемой на территории Республики Беларусь.

Возможными причинами, повлиявшими на такое решение, могли стать разногласия с Российской Федерацией по стоимости нефти для нашей страны, а также иссякающие запасы имеющегося на НПЗ сырья.

Вся нефть, добываемая на территории Беларуси, идет на экспорт. По данным Белстата, за 10 месяцев 2019 года нашей страной было экспортировано более 1,372 млн тонн нефти. Это означает, что наша страна выручила на экспорте нефти более 601 млн долларов. По данным Reuters, за весь прошедший год Беларусь добыла более 1,670 млн тонн нефти, что является для нас абсолютным максимумом.

Для своих НПЗ наша страна закупает нефть у ближайших соседей – Российской Федерации. Но начиная с 1 января 2020 года Беларусь и Россия никак не могут прийти к единой, устраивающей всех, цене на нефть. Беларусь настаивает на отмене премии поставщикам, которая равняется 10 долларам за тонну. Российская сторона с таким положением дел не согласна.

На сегодняшний день на поставку сырья для НПЗ без премии дали свое согласие нефтяные компании группы «Самфар». Беларусь планирует закупить у них в январе 2020 года около 750 тыс. тонн нефти.