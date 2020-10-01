Дед Мороз прилетит в Минск 12 января на вертолете

На площадке возле Дома милосердия 12 января пройдет, уже ставший традиционным, общегородской праздник «Духовность семьи – благосостояние граждан».

Посетители смогут попробовать знаменитую солдатскую кашу, а также различные блюда, которые с любовью приготовят для них повара Дома милосердия. Также гостей мероприятия ждет развлекательная программа у костра.

На празднике будут присутствовать Дед Мороз и Снегурочка. Они специально прилетят на вертолете, чтобы поздравить всех жителей Минска с Рождеством.

Помимо дегустации блюд, минчан и гостей столицы ждет красочная музыкальная программа. В концерте примут участие различные детские творческие коллективы, среди которых будут присутствовать вокально-эстрадный ансамбль «Буслiк», детский образцовый ансамбль танца «Вяселушка», воспитанники продюсерского центра «Талант групп», детская образцовая вокальная студия «Микс» и многие другие.

Источник: "Минск-Новости"