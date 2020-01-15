Азербайджан согласился, а Казахстан обещал подумать о продаже нефти Беларуси

По информации агентства «Интерфакс-Запад», заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов заявил, что Азербайджан имеет возможность организовать поставку нефти на территорию Республики Беларусь.

Напомним, что ранее Беларусь направила коммерческие предложения по поставкам нефти на территорию Республики в такие страны как Польша, Украина, Азербайджан, Казахстан и страны Балтии. С их помощью Беларусь надеется найти альтернативные источники поставки нефти, необходимость в которых возникла из-за сложившегося недопонимания с Россией.

«Интерес с белорусской стороны касательно поставок нефти для переработки в Беларуси был. Однако на этот счёт пока нет конкретного решения. В прошлом мы поставляли нефть в Беларусь, и в принципе есть возможности для поставок», – заявил Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, сейчас наша страна изучает все возможные варианты поставок, которые предлагает азербайджанский рынок, в том числе и SOCAR.

Также, по информации РИА Новости, на предложение Беларуси отреагировал Казахстан.

«Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны», — заявил глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.

Сейчас планируется встреча представителей белорусской и казахстанской сторон, чтобы обсудить данный вопрос. Переговоры должны состояться до 20 января.