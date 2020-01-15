Зима-2020: в Беларуси зацвели цветы и растут грибы

В Беларуси уже которую неделю стоит совсем не характерная для зимы погода. Это сбивает с толку не только людей, но и природу. Она, похоже, решила, что наступила весна. Со всех уголков страны приходят сообщения о том, что растения просыпаются, зацветают цветы, а в лесу выросли грибы.

Например, некоторые жители западных районов Беларуси уже начинают полоть грядки и даже высаживать ранние сорта моркови, в надежде собрать урожай уже в июне. В лесах Новогрудского района появились лисички – фотографии с этим зимним чудом можно встретить в социальных сетях. Люди рассказывают, что у многих на дачных участках взошел чеснок, и зацвела клубника, рассказывает «Лiдская газета».

К слову, такие аномально теплые зимы встречаются на территории Беларуси не в первый раз. Люди говорят, что в январе 2018 года в белорусских лесах тоже можно было насобирать с десяток лисичек для супа.

Сейчас из-за теплой погоды можно сэкономить на обогреве жилища, а также на теплой одежде. Но если в феврале-марте ударят морозы, то все проснувшиеся растения могут погибнуть. Чем обернутся для сельского хозяйства такие причуды погоды, сложно предугадать.