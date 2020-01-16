Каждый день в 12:00 брестчане будут слушать трубача

У знаменитого брестского фонарщика появится «коллега» – трубач, который, начиная с 17 января, ежедневно будет сообщать жителям Бреста о том, что наступил полдень.

Как пишет TUT.BY, возродить традицию появления оповещения горожан о наступлении полудня решили руководитель театра живых скульптур «Ларчик» Виталий Ларчик, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области Жан Васько и владелец магазина-кофейни «CHOCOTE» Александр Скиндер.

«Было принято решение перенести ритуал на Гребной канал в так называемую судейскую башню, размещенную на 6-м этаже. Именно с этой смотровой площадки трубач будет ровно в 12.00 производить три сигнала в специально изготовленный инструмент, тем самым громогласно заявляя о том, что наш город благополучно функционирует, сохраняя надлежащий порядок и безопасность горожан», – сказал Олег Голос, один из инициаторов проекта.

Длина трубы, изготовленной из дерева по старинной кавказской технологии, будет достигать 5 метров. А вес данного музыкального инструмента составит 30 килограммов. И музыкальный инструмент, и костюм трубача разработали специалисты театра живых скульптур «Ларчик».

Организаторы держат в секрете информацию о том, кто станет трубачом. Возможно, это станет известно 17 января – именно в этот день трубач впервые оповестит Брест о том, что наступил полдень.

Известно, что начинаться ритуал будет за несколько минут до полудня – трубач должен будет успеть развесить штандарты в четырех направлениях и лишь потом подать сигнал.

«К слову, мы не случайно в качестве площадки выбрали Гребной канал. Здесь, у воды, замечательная эхолокация, которая позволит усилить звук», – добавил Олег Голос.