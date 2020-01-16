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16. 01. 2020

Румас попросил больше помощи для Беларуси у Евросоюза

Источник фото: БелТА

На прошедшей 16 января встрече Сергея Румаса с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем белорусская сторона высказала свою заинтересованность в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза.

«Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и хотели бы шире использовать потенциал "Восточного партнерства" для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим», – сказал Сергей Румас.

Как пишет БелТА, глава правительства признателен Латвии за ее конструктивную позицию в выстраивании Беларусью полномасштабного диалога с ЕС. В частности, Сергей Румас поблагодарил премьер-министра Латвии за поддержку латвийской стороны усилий Беларуси по устранению препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами, входящими в состав Европейского Союза.

Латвийский премьер-министр в свою очередь заявил, что Беларусь является важной для Латвии страной и выразил свое желание укрепить двусторонние отношения между нашими странами. Также премьер-министр отметил, что Латвия заинтересована в отношениях Беларуси с ЕС, особенно в рамках «Восточного партнерства», а также в создании позитивных отношений между Беларусью и НАТО.

 

Источник: БелТА
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