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16. 01. 2020

Указ президента № 492 отменил талоны к водительскому удостоверению и сертификат техосмотра

Источник фото: abw.by

С 1 января 2020 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 492 от 30 декабря 2019 года. Согласно Указу были отменены талоны к водительскому удостоверению и пересмотрены сроки действия водительских удостоверений иностранных граждан.

Данный Указ комплексно скорректировал перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан. Некоторые изменения затронули автомобилистов.

Так, Указ отменил выдачу талонов к водительскому удостоверению, а также необходимость оформления сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, пишет официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, существует автоматизированная информационная система, в которой фиксируются все нарушения Правил дорожного движения. Необходимости  отмечать нарушения в талонах больше нет.

Также изменился срок действия водительского удостоверения для иностранных граждан и лиц без гражданства имеющих разрешение на временное проживание в Республике Беларусь – теперь он составляет 2 года.  Для иностранных граждан, которые имеют вид на жительство, срок действия водительского удостоверения составляет от 2 до 10 лет.

 
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