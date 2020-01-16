В Госкомимуществе рассказали, как посчитать земельный налог в 2020 году

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь разместил на своем сайте информацию о том, что каждый желающий может узнать налоговую базу для уплаты земельного налога в 2020 году, пишет БелТА.

Для этого нужно посетить сайт государственного информационного ресурса «Регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра», говорится на сайте Госкомимущества.

Согласно пункту 8 Указа Президента Республики Беларусь № 503 «О налогообложении», налоговая база в 2020 году определяется по видам функционального использования следующим образом:

«для жилой многоквартирной, жилой усадебной (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и рекреационной зон — в белорусских рублях на дату оценки этих зон, проиндексированных с применением сложившегося индекса роста потребительских цен за 2018 и прогнозных индексов роста потребительских цен на 2019 и 2020 годы;

для общественно-деловой и производственной зон — в белорусских рублях на дату кадастровой оценки земель, проиндексированных с применением прогнозного индекса роста потребительских цен на 2020 год», – говорится на сайте государственного комитета по имуществу.

По данным Министерства финансов Республики Беларусь, индекс роста потребительских цен в 2018 году составил 104,9%, прогнозный индекс потребительских цен на 2019 год составляет 105,9%, а на 2020 год – 105%.

Сотрудники Госкомимущества обращают внимание граждан на тот факт, что для определения кадастровой стоимости для расчета налоговой базы земельного налога, нужно воспользоваться разделом «Налоговая база земельного участка», где все расчеты делаются автоматически.