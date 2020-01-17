Милиция разыскивает в Минске 16-летнего подростка

По сообщению официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сотрудники РУВД Первомайского района разыскивают подростка, который пропал в Минске утром 15 января. Сообщается, что мальчику 16 лет.

В Минске пропал 16-летний Никита Тимирбулатов 24.09.2003 года рождения. Подросток утром 15 января вышел из дома на ул. Кнорина, но назад так и не вернулся. Мать мальчика обратилась в милицию только вечером 16 января. Все это время она надеялась, что Никита вернется домой.

Сообщается, что на вид подростку 17-18 лет, у него худощавое телосложение, а также длинные темные волосы до плеч.

Подросток был одет в серое пальто до колена, коричневую шапку, темные джинсы и черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Никиты Тимирбулатова, обращайтесь по телефонам 8 (017) 280-02-02, 8 (025) 930-34-71 или 102.