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17. 01. 2020

Милиция разыскивает в Минске 16-летнего подростка

По сообщению официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сотрудники РУВД Первомайского района разыскивают подростка, который пропал в Минске утром 15 января. Сообщается, что мальчику 16 лет.

В Минске пропал 16-летний Никита Тимирбулатов 24.09.2003 года рождения. Подросток утром 15 января вышел из дома на ул. Кнорина, но назад так и не вернулся. Мать мальчика обратилась в милицию только вечером 16 января. Все это время она надеялась, что Никита вернется домой.

Сообщается, что на вид подростку 17-18 лет, у него худощавое телосложение, а также длинные темные волосы до плеч.

Подросток был одет в серое пальто до колена, коричневую шапку, темные джинсы и черные ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Никиты Тимирбулатова, обращайтесь по телефонам 8 (017) 280-02-02, 8 (025) 930-34-71 или 102.

 
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