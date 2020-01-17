Для минчан построят жилье с господдержкой в Смолевичах, Логойске и Дзержинске

По информации телеканала «Беларусь 1», в 2020 году жители Минска смогут начать строительство жилья с господдержкой во всех городах-спутниках.

Согласно Указу президента Беларуси №214 от 7 мая 2014 года «О развитии городов-спутников», получить такой статус может город областного или районного подчинения, а также городской поселок, расположенный в пригородной зоне Минска на расстоянии не более 60 километров. У Минска на данный момент шесть городов-спутников – Джержинск, Фаниполь, Смолевичи, Логойск, Заславль и Руденск.

Как сообщает «Беларусь 1», в 2020 году приоритетным направление был выбран город-спутник Смолевичи. Там построят 30 000 квадратных метров жилья, которых должно хватить для размещения около 500 семей.

Что касается остальных городов-спутников, то в ближайшее время планируется возвести несколько многоквартирных домов в Дзержинске и Логойске.

В 2020 году в Минской области должны построить 1 120 000 квадратных метров жилья.

Также власти планируют развивать столичный микрорайон Сокол. Там будет построен квартал для многодетных, где уже сформированы дороги и инженерные сети. Сначала в новом квартале построят 80 коттеджей, а затем – еще столько же. Сокол – это поселок с развивающейся инфраструктурой. Тут запланирована постройка нескольких детских садов и одной школы.

Как сообщил заместитель главы администрации Октябрьского района г. Минска Павел Тома, уже в этом году будет начато строительство новой амбулатории, которая позволит улучшить медицинское обслуживание населения. Также планируется дальнейшее развитие торговых и иных социальных объектов Сокола, в том числе – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.