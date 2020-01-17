В 2019 году МВД Беларуси выявило 100 мужчин, занимающихся проституцией

В Беларуси насчитывается от 2500 до 3000 людей обоих полов, которые занимаются проституцией. Они должны нести за свои действия административную ответственность. В 2019 году к такой мере наказания были привлечены 100 мужчин.

По словам начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадия Казакевича, феномен мужской проституции постепенно набирает обороты. Заработок от такого вида деятельности варьируется от 10 долларов до десятков тысяч долларов в час.

«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция — мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст — от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», — констатирует Геннадий Казакевич.

В других странах наблюдается тенденция к легализации проституции. На сегодняшний день в восьми странах Европы проституция уже полностью легализована. Эта специфическая профессия считается нормальной в Германии, Латвии, Голландии, Швейцарии, Нидерландах, Греции, Венгрии и Турции.

В Беларуси данный вопрос также поднимался несколько лет назад. Однако, легализация проституции не соответствует моральным принципам и белорусскому менталитету, пишет телеканал ОНТ на своем сайте.

«Вы готовы видеть проститутку в маме, которая приводит ребенка в детский сад или школу? Вы готовы видеть проститутку в своей соседке, с которой мило здороваетесь утром? Наверное, нет. С экономической точки зрения 2500−3000 индивидуальных предпринимателей никакой большой прибыли в казну в виде налогов не принесут. А вот медицинские риски (ВИЧ, СПИД, разные формы венерических заболеваний) с возможным совершением преступлений (мошенничество, разбойные нападения, кражи) так или иначе сопутствуют этому виду «бизнеса»», – подытожил Геннадий Казакевич во время эфира на телеканале ОНТ программы «Марков. Ничего личного».