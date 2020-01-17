Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2020, пятница, 11:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,37
17. 01. 2020

В 2019 году МВД Беларуси выявило 100 мужчин, занимающихся проституцией

Источник фото: gomel.today

В Беларуси насчитывается от 2500 до 3000 людей обоих полов, которые занимаются проституцией. Они должны нести за свои действия административную ответственность. В 2019 году к такой мере наказания были привлечены 100 мужчин.

По словам начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадия Казакевича, феномен мужской проституции постепенно набирает обороты. Заработок от такого вида деятельности варьируется от 10 долларов до десятков тысяч долларов в час.

«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция — мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст — от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», — констатирует Геннадий Казакевич.

В других странах наблюдается тенденция к легализации проституции. На сегодняшний день в восьми странах Европы проституция уже полностью легализована. Эта специфическая профессия считается нормальной в Германии, Латвии, Голландии, Швейцарии, Нидерландах, Греции, Венгрии и Турции.

 В Беларуси данный вопрос также поднимался несколько лет назад. Однако, легализация проституции не соответствует моральным принципам и белорусскому менталитету, пишет телеканал ОНТ на своем сайте.

«Вы готовы видеть проститутку в маме, которая приводит ребенка в детский сад или школу? Вы готовы видеть проститутку в своей соседке, с которой мило здороваетесь утром? Наверное, нет. С экономической точки зрения 2500−3000 индивидуальных предпринимателей никакой большой прибыли в казну в виде налогов не принесут. А вот медицинские риски (ВИЧ, СПИД, разные формы венерических заболеваний) с возможным совершением преступлений (мошенничество, разбойные нападения, кражи) так или иначе сопутствуют этому виду «бизнеса»», – подытожил Геннадий Казакевич во время эфира на телеканале ОНТ программы «Марков. Ничего личного».
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.