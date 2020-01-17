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17. 01. 2020

В белорусских школах появятся завучи по подготовке детей к военной службе

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В скором времени в белорусских школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию, которые будут готовить детей к военной службе и формировать у них патриотическое осознание, а также морально-психологические качества, необходимые для защиты Отечества, сообщает Интерфакс-Запад.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал Единый квалификационный справочник должностей служащих. Согласно произошедшим в нем изменениям, теперь в школах Беларуси появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию.

Данные изменения были внесены в справочник на основании постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь №57 от 21 ноября 2019 года.

«В обязанности такого руководителя будут входить, в частности, планирование, организация и осуществление на основании учебно-программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования», – отмечается в сообщении.

 
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