В белорусских школах появятся завучи по подготовке детей к военной службе

В скором времени в белорусских школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию, которые будут готовить детей к военной службе и формировать у них патриотическое осознание, а также морально-психологические качества, необходимые для защиты Отечества, сообщает Интерфакс-Запад.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал Единый квалификационный справочник должностей служащих. Согласно произошедшим в нем изменениям, теперь в школах Беларуси появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию.

Данные изменения были внесены в справочник на основании постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь №57 от 21 ноября 2019 года.

«В обязанности такого руководителя будут входить, в частности, планирование, организация и осуществление на основании учебно-программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования», – отмечается в сообщении.