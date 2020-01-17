Мэр Минска хочет разрешить ремонт частных домов в кварталах, запланированных под снос

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак предлагает не ограничивать людей, желающих модернизировать свои дома, которые подлежат сносу согласно Генплану, пишет агентство Минск-Новости.

По мнению Анатолия Сивака, не стоит запрещать людям модернизировать свое жилье, которое в будущем будет снесено. Главное, по мнению председателя Мингорисполкома, чтобы граждане соблюдали все необходимые нормы пожарной безопасности, не увеличивали количество квартир на участке и т.д.

В то же время Анатолий Сивак уточняет, что его слова не относятся к владельцам тех домов, сроки сноса которых уже известны.

По информации агентства Минск-Новости, городские УКСы и подрядные организации начинают переориентироваться с возведения коммерческого жилья на строительство домов для всех нуждающихся в улучшении жилищных условий.