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17. 01. 2020

Мэр Минска хочет разрешить ремонт частных домов в кварталах, запланированных под снос

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак предлагает не ограничивать людей, желающих модернизировать свои дома, которые подлежат сносу согласно Генплану, пишет агентство Минск-Новости.

По мнению Анатолия Сивака, не стоит запрещать людям модернизировать свое жилье, которое в будущем будет снесено. Главное, по мнению председателя Мингорисполкома, чтобы граждане соблюдали все необходимые нормы пожарной безопасности, не увеличивали количество квартир на участке и т.д.

В то же время Анатолий Сивак уточняет, что его слова не относятся к владельцам тех домов, сроки сноса которых уже известны.

По информации агентства Минск-Новости, городские УКСы и подрядные организации начинают переориентироваться с возведения коммерческого жилья на строительство домов для всех нуждающихся в улучшении жилищных условий.

 
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