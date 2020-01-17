Пропавшего в Минске подростка спустя 2 дня нашли в Москве

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что подросток найден. На данный момент парень находится в Москве.

Как ранее сообщал «Телеграф», сотрудники МВД Беларуси начали поиски пропавшего 16-летнего подростка Никиты Тимирбулатова. Он ушел из дома утром 15 января и так и не вернулся.

17 января пропавшего подростка нашли в Москве, куда он уехал к своей подруге и ее матери. Известно, что девушка недавно переехала из Минска в столицу Российской Федерации.

В настоящий момент подросток находится в приемнике-рспределителе и в ближайшее время будет передан родителям, сообщила Ольга Чемоданова.