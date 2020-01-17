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17. 01. 2020

Около 100 ложных вызовов поступает ежемесячно в минскую милицию

По статистике оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома, в месяц по телефону в милицию поступает около 33 000 звонков. Из них около 100 оказываются ложными вызовами.

По словам Виталия Апановича, начальника оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома, инспектор службы 102 должен заполнить по каждому вызову четкую информацию о том что, где, с кем и когда случилось. Милиция обязана реагировать на каждый вызов, даже если очевидно, что вызов ложный или не относящийся к вопросам, решаемым сотрудниками милиции.

«Ведь даже в пропавшем электричестве может обнаружиться криминальный след. Бывали случаи, когда один сосед перерезал другому провода за то, что тот слишком шумел». Или вот банальный, казалось бы, случай — залитие жилья. Кто знает, по какой причине кран в запертой квартире оказался не закрыт. Возможно, хозяину в ванной стало плохо. А может, и вовсе имеет место криминал. В любом случае, говорит начальник оперативно‑дежурной службы, обращение требует внимания. И такие вызовы ложными не назовут», - рассказал Виталий Апанович корреспонденту «СБ. Беларусь Сегодня».

Как пишет газета «СБ. Беларусь сегодня», в среднем в милицию поступает около 33 000 звонков ежемесячно. Основная часть – административные правонарушения, треть из которых проходят по линии ГАИ. Звонки, связанные с преступлениями, составляют десятую часть от общего количества поступивших в милицию вызовов.

На место преступления сотрудники милиции должны прибыть за 10 минут, а на место административного преступления – в течение 25 минут.

В месяц на ложные вызовы приходится примерно по 100 звонков. Иногда звонят дети, а иногда и взрослые граждане. Милиция напоминает, что за ложный вызов полагается административное взыскание – составление протокола и выписка штрафа, размер которого может достигать 15 базовых величин.

 
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