Проблемы с российской нефтью стоили Беларуси 0,2% ВВП в 2019 году

В 2019 году ВВП Беларуси вырос всего на 1,2%. По прогнозам эта цифра должна была увеличиться на 1,6%. Причиной несоответствий, по мнению «Кастрычнiцкай эканамiчнай канферэнцыi» (КЭФ) стали проблемы с российской нефтью, сообщает Еврорадио.

«Сокращение объемов переработки нефти через поставки «грязной» нефти (второй квартал 2019 года) и сложных переговоров об условиях поставок российской нефти до 2020 г. (четвертый квартал 2019 года) стоил Беларуси примерно 0,2 процентного пункта годового прироста ВВП. Примерно такие же потери страна понесла от замедления роста оптовой торговли и транспортных перевозок. То есть при отсутствии сбоев в поставках российской нефти в 2019 году реальный ВВП вырос бы на «потенциальные» 1,6%», – говорится в телеграм-канале КЭФ.

Также, по информации Еврорадио, специалисты КЭФ отмечают, что тот факт, что Россия прекратила поставки нефти на территорию Беларуси с 1 января этого года, отрицательно влияет на ВВП 2020 года. Эксперты КЭФ считают, что каждые 10 процентных пунктов падения производства нефтепродуктов будут давать снижение темпов прироста реального ВВП примерно на 0,36 процентного пункта.

Источник: "Еврорадио"